Er bekrĂ€ftigte seine UnterstĂŒtzung fĂŒr Waffenlieferungen an die Ukraine. "Ich fĂŒhle mich in der Entscheidung, die wir in der letzten Woche im Deutschen Bundestag getroffen haben, sehr bestĂ€tigt, dass wir diesem Land helfen", sagte Merz. DafĂŒr habe er Dankbarkeit seiner GesprĂ€chspartner erfahren. Auch einen EU-Beitrittsstatus fĂŒr die Ukraine unterstĂŒtzte er.

WÀhrend Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit einer Reise nach Kiew zögert, ist Merz in die Ukraine gereist. Nach dpa-Informationen kam er am Dienstag in der Hauptstadt an. "Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kyiw", hatte der 66-JÀhrige zuvor beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben und dazu ein 17-Sekunden-Video verbreitet.