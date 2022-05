Berlin (dpa) - Serbiens StaatsprÀsident Aleksandar Vucic hat eine AnnÀherung mit dem Nachbarland Kosovo in Aussicht gestellt. Er werde alles geben, um einen Kompromiss zu erreichen, versicherte Vucic am Mittwochabend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.