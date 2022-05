Die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Gr├╝nen und FDP halten sich alle Optionen offen und schlie├čen nichts kategorisch aus - au├čer eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die liegt wiederum seit ihrem Einzug in das F├╝nf-Parteien-Parlament 2017 stets stabil ├╝ber der F├╝nf-Prozent-H├╝rde. "Die AfD hat mittlerweile eine Stammw├Ąhlerschaft etabliert", stellt Marschall fest.

NRW nicht mehr "Stammland" der Sozialdemokraten

Wegen jahrzehntelanger Vorherrschaft der SPD galt NRW lange als "Stammland" der Sozialdemokraten. Darauf k├Ânnen sie allerdings l├Ąngst nicht mehr bauen. Immer wieder gelang es der CDU - zuletzt 2005 und erneut 2017 - gemeinsam mit der FDP das Blatt zu wenden. W├Ąhler-Unmut ├╝ber Schulpolitik und Innere Sicherheit spielten dabei stets eine Rolle. 2017 war das Rennen zwischen Laschet und Kraft ├Ąhnlich knapp wie jetzt zwischen W├╝st und Kutschaty.

Mitte April dieses Jahres tendierte noch etwa jeder vierte Wahlberechtigte laut einer repr├Ąsentativen Erhebung dazu, keine Stimme bei der NRW-Landtagswahl abzugeben oder lie├č jedenfalls keine Neigung zu einer Partei erkennen. "Das kann sich noch ├Ąndern, wenn der Wahlkampf an Fahrt aufnimmt", stellt Marschall fest. "Gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen kann Menschen mobilisieren, weil man den Eindruck hat, dass jede Stimme einen Unterschied machen kann", sagt der Politik-Professor von der D├╝sseldorfer Heinrich-Heine-Universit├Ąt.

"Schlammschlachten" kosten Vertrauen

Ob die in den letzten Wahlkampfwochen forcierten Scharm├╝tzel ├╝ber Politiker-Aff├Ąren oder Fehler im Umgang mit dem russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin Gel├Ąndegewinne br├Ąchten, sei hingegen zweifelhaft. "Schlammschlachten zwischen Parteien haben immer ein Opfer und das ist das Vertrauen der Menschen in die Politik", mahnt Marschall.

Zwar seien solche K├Ąmpfe mangels anderer gro├čer Konfliktlinien verst├Ąndlich. "Das ist aber heikel, weil dann h├Ąngen bleibt, dass es generell ein Problem gibt mit dem ethischen Verhalten von Politikern." In den vergangenen Wochen war sowohl NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) infolge der "Mallorca-Aff├Ąre" ├╝ber Urlaub und eine Party w├Ąhrend des Jahrhunderthochwassers zur├╝ckgetreten als auch Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Gr├╝ne) aus der Ampelregierung.

Kutschaty oder W├╝st?

Spekuliert wird, ob Kutschaty auf einen "Scholz-Bonus" hoffen kann, nachdem die SPD nun den Bundeskanzler stellt. Da die Bundesregierung erst wenige Monate im Amt sei, k├Ânnten die Sozialdemokraten noch "Schwung aus der Bundestagswahl mitnehmen" - beschleunigt durch ihre im Saarland errungene absolute Mehrheit, meint der Politikwissenschaftler. Allerdings mehrten sich auch kritische Stimmen ├╝ber die Haltung des Kanzlers im Ukraine-Krieg.

Kutschaty k├Ânnte zumindest die Prominenz des Kanzlers nutzen, um bei gemeinsamen Wahlkampfauftritten selbst bekannter zu werden. W├╝st, der in seinem fr├╝heren Amt als NRW-Verkehrsminister, auch keine gro├če Ber├╝hmtheit erlangen konnte, hat inzwischen durch seinen Aufstieg in die Regierungsspitze und in seiner Funktion als Vorsitzender der Ministerpr├Ąsidentenkonferenz an Profil gewonnen.

Sollte W├╝st scheitern, w├Ąre das auch f├╝r die Bundes-CDU und ihren noch relativ neuen Vorsitzenden Friedrich Merz in dessen w├Ąhlerreichem Heimatland "ein herber Schlag", sagte Marschall. "Friedrich Merz kann sich von der Wahl in NRW nicht so abkoppeln wie von der Wahl im Saarland." Auch wenn die W├Ąhler sehr wohl zwischen Bundes- und Landtagswahlen zu unterscheiden w├╝ssten, k├Ânne ein Bundesparteichef nicht sagen: "Damit habe ich nichts zu tun."