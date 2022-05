Nach Polizeiangaben hatten sich mehr als 1200 Menschen auf dem Rathausplatz zu der SPD-Kundgebung versammelt, darunter etwa 50 Gegendemonstranten. Sie st├Ârten die Kundgebung mit Pfiffen und Sirenen lautstark. "Scholz an die Front", stand auf einem Plakat, "Frieden schaffen ohne Waffen" auf einem anderen.

CDU liegt bei Umfragen vorne

Die Umfragen sehen die CDU mit bis zu 38 Prozent weit vor der SPD und den Gr├╝nen. Beide lagen in einem am Donnerstagabend ver├Âffentlichten ZDF-"Politbarometer Extra" gleichauf bei 18 Prozent. Die Umfragen sagen durchweg eine sichere Mehrheit f├╝r eine m├Âgliche Koalition aus CDU und Gr├╝nen voraus.

Knapper, aber denkbar w├Ąre es demnach auch f├╝r ein B├╝ndnis aus CDU und FDP. Eine von SPD oder Gr├╝nen gef├╝hrte Koalition erscheint den Umfragen zufolge unwahrscheinlich. Seit 2017 regieren im Norden CDU, Gr├╝ne und FDP gemeinsam.

Die gr├╝nen Spitzenkandidatinnen, Monika Heinold und Aminata Tour├ę, traten am Freitagnachmittag gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf. Habeck lobte vor allem die politische Kultur im Land. "Es ist kein Tabu mehr, miteinander zu reden - auch wenn man anderen politischen Lagern angeh├Ârt", sagte er bei der Kundgebung in Neum├╝nster.

Habeck, der selber lange Minister in Schleswig-Holstein war, sagte, man habe in den vergangenen Jahren eine Kultur gefunden, in der man gut miteinander regieren k├Ânne. Dies gehe ma├čgeblich auf die Gr├╝nen zur├╝ck. Heinold war am Freitag auch in Gettorf und Kiel auf Wahlkampftour, am Samstag folgen Rendsburg und Bad Malente.

Die FDP mit Spitzenkandidat Bernd Buchholz setzte im Wahlkampf-Schlussspurt auch auf Unterst├╝tzung des Parteivorsitzenden, Bundesfinanzminister Christian Lindner - mit gemeinsamen Terminen am Freitag in Flensburg und Neum├╝nster. Am Samstag soll es in Kiel und L├╝beck weitergehen.

G├╝nther wird zum Nachtschw├Ąrmer

M├Ąchtig ins Zeug legen sich am Tag vor der Wahl auch G├╝nther und Losse-M├╝ller. Der Ministerpr├Ąsident wird unter anderem im heimischen Eckernf├Ârde und in Gettorf unterwegs sein. Sp├Ąter wird G├╝nther dann zum Nachtschw├Ąrmer: Um 22.00 Uhr soll in Kiel eine Jungw├Ąhlerparty mit ihm in Kiel starten.