Regierung will Ausr├╝stungsl├╝cken schlie├čen

Die Bundesregierung will die Bundeswehr mit einem Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro st├Ąrken und damit Ausr├╝stungsl├╝cken schlie├čen. Dieses Sonderverm├Âgen soll im Grundgesetz verankert werden, wozu eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich ist. Zunehmend umstritten ist jedoch, wof├╝r das Geld ausgegeben werden soll. Die Union fordert, dass es ausschlie├člich in die unter gro├čen Ausr├╝stungs- und Materialm├Ąngeln leidende Bundeswehr investiert wird.

"Es braucht eine Grundgesetz├Ąnderung. Und wer eine Grundgesetz├Ąnderung braucht, braucht die Zustimmung der Union", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Diese gebe es nur, wenn klar geregelt sei, dass die 100 Milliarden Euro ausschlie├člich den Streitkr├Ąften zugute kommen. "Wir reden hier ├╝ber Flugzeuge, wir reden ├╝ber Panzer, wir reden ├╝ber Schiffe und wir reden nat├╝rlich ├╝ber die Sicherstellung der nuklearen Teilhabe Deutschlands." Dobrindt: "Dabei geht es nat├╝rlich um Aufr├╝stung und nicht ausschlie├člich um Ausr├╝stung."

Die Union verlangt laut Dobrindt, dass f├╝r das Sonderverm├Âgen eine Liste mit konkreten Beschaffungsvorhaben erstellt wird. Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge, weil die F├Ąhigkeitsl├╝cken der Bundeswehr ja bekannt seien. Au├čerdem m├╝sse das Zwei-Prozent-Ziel per Gesetz abgesichert werden.

In der Sitzung der Unionsfraktion wies Dobrindt M├╝tzenichs Vorwurf von Maximalforderungen zur├╝ck. "Wir haben keine Maximalforderungen", sagte er nach Angaben von Teilnehmern. "Wir fordern, dass das erf├╝llt wird, was der Bundeskanzler dem deutschen Volk versprochen hat."

DGB kritisiert 100-Milliarden-Euro-Programm

"Am Ende des Tages m├╝ssen wir da zusammenkommen. Wir lassen uns da nicht die Pistole auf die Brust setzen", sagte auch der Erste Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer Thorsten Frei (CDU). "Dass uns da etwas vor den Latz geknallt wird, was wir dann 1 zu 1 ├╝bernehmen sollen, das l├Ąuft so nicht."