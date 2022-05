Baerbock: G7 will Blockade ukrainischer Getreideexporte brechen

Das Treffen unter deutscher Pr├Ąsidentschaft beginnt an diesem Donnerstag auf dem Schlossgut Weissenhaus in Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt der dreit├Ągigen Beratungen stehen nach Angaben des Ausw├Ąrtigen Amtes in Berlin "der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen beispielsweise auf die Energie und Ern├Ąhrungssicherheit". Als Gast nimmt am Freitag neben Kuleba auch der Au├čenminister Moldaus, Nicu Popescu, teil.

Die G7-Gruppe will sicherstellen, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs ein bedeutender Getreideexporteur bleiben kann. Man berate gemeinsam dar├╝ber, wie man die von Russland ausge├╝bte Getreideblockade brechen und ukrainisches Getreide in die Welt bringen k├Ânne, sagte Baerbock. Derzeit seien wegen des Kriegs 25 Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen H├Ąfen blockiert, insbesondere in Odessa.

EU warnt vor gef├Ąhrlicher Situation

Das Getreide werde dringend in afrikanischen L├Ąndern und im Nahen Osten gebraucht, sagte Baerbock. Am Himmel braue sich eine Ern├Ąhrungskrise zusammen, die durch die globalen Klimaauswirkungen noch einmal versch├Ąrft werde. Die Ukraine z├Ąhlt weltweit zu den wichtigsten Getreidelieferanten. So war sie 2021 nach Zahlen der Weltern├Ąhrungsorganisation der UN noch drittgr├Â├čter Exporteur von Gerste und f├╝nftgr├Â├čter Exporteur von Weizen.

Kurz vor Baerbock hatte bereits die EU-Kommission vor einer gef├Ąhrlichen Situation gewarnt. "20 Millionen Tonnen Getreide m├╝ssen die Ukraine in weniger als drei Monaten verlassen", sagte die f├╝r Verkehr zust├Ąndige EU-Kommissarin Adina Valean in Br├╝ssel. Das Getreide drohe die Lagerst├Ątten zu blockieren, die f├╝r die n├Ąchsten Ernten ben├Âtigt w├╝rden. Die Ukraine kann wegen der durch Russland blockierten H├Ąfen im Schwarzen Meer derzeit nicht wie fr├╝her exportieren. Die EU-Kommission will deswegen nun den Transport ├╝ber den Landweg - also ├╝ber Stra├če und Schiene - erleichtern.