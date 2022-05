"Eine schallende Ohrfeige f├╝r Bundeskanzler Olaf Scholz"

Der Bremer "Weser-Kurier" schreibt: "Das schlechteste Wahlergebnis f├╝r die SPD in der Geschichte Nordrhein-Westfalens ist in erster Linie eine schallende Ohrfeige f├╝r Bundeskanzler Olaf Scholz." Das Ergebnis sei, anders als in Schleswig-Holstein oder im Saarland, dem "z├Âgerlichen und zaudernden Kurs des Bundeskanzlers in der Ukraine-Frage zuzuschreiben". Es zeuge "mehr von der Schw├Ąche des Kanzlers als von der St├Ąrke des CDU-Ministerpr├Ąsidenten".