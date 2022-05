Wird die Linke ├╝berhaupt noch gebraucht? Die Partei macht sich Mut mit einer neuen Umfrage im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Demnach k├Ânnen 18 Prozent der Wahlberechtigten sich grunds├Ątzlich vorstellen, sie zu w├Ąhlen. Noch ist die Linke beteiligt an vier Landesregierungen, mit Bodo Ramelow stellt sie in Th├╝ringen den Ministerpr├Ąsidenten. Und ├╝berhaupt: "Die Ampel braucht Druck von links", sagte Parteichefin Wissler am Dienstag im Deutschlandfunk.

Zwei neue Kandidaten, zwei Lager

Die 41-j├Ąhrige hat sich deshalb nach einigem Z├Âgern und trotz der j├╝ngsten Misserfolge entschlossen, noch nicht aufzugeben. Sie habe "was vor mit dieser Partei, ich m├Âchte, dass diese Partei nach vorne geht", sagte sie. Aber wenn sie es schafft - wer passt an ihre Seite?

Martin Schirdewan wurde 1975 in Ost-Berlin geboren, studierte an der Freien Universit├Ąt Politologie und arbeitete unter anderem als Journalist. Er ist seit 2017 Abgeordneter im Europaparlament und inzwischen Co-Fraktionschef der Linken dort.

S├Âren Pellmann, 1977 in Leipzig geboren, ist ausgebildeter F├Ârderp├Ądagoge und arbeitete als Grundschullehrer. Er errang 2017 in Leipzig ein Direktmandat f├╝r den Bundestag und verteidigte es 2021 - eines von drei Direktmandaten, die der Partei mit nur 4,9 Prozent der Stimmen Fraktionsst├Ąrke im Bundestag sicherten.

Beide sind au├čerhalb der Partei ziemlich unbekannt. Intern gilt Pellmann als Vertreter des Wagenknecht-Fl├╝gels, Schirdewann als eher konsensf├Ąhiger Reformer. Beide formulierten am Dienstag verbl├╝ffend ├Ąhnliche Ziele, darunter eine programmatische Erneuerung, eine einheitliche Botschaft, eine bessere Kommunikation, eine R├╝ckbesinnung auf die Interessen der Armen und Geringverdiener, die "nicht wissen, ob sie ihre Kinder am Ende des Monats noch mit einem K├Ąsebr├Âtchen in die Schule schicken k├Ânnen", wie Schirdewan der ARD sagte.

Ramelow-Vertrauter will Vize werden

"Dieser Parteitag muss ein Signal der Hoffnung, ein Signal des Aufbruchs, auch des Optimismus senden", meinte Schirdewan. "Und daf├╝r stehe ich gern bereit, dass wir mit einem starken Team vertrauensvoll die Partei aus der Krise f├╝hren." In diesem Team will auch der th├╝ringische Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff als Parteivize mittun, der selbst zeitweise als Kandidat f├╝r den Vorsitz gehandelt wurde.

Pellmann sagte bei einem Auftritt vor der Volksb├╝hne in Berlin, er wolle von einer "sich selbst bek├Ąmpfenden Linken" zur├╝ck zu einer "k├Ąmpferischen Linken". Besonderes Augenmerk lege er auf Ostdeutschland, wo die Linke die "Stimme des Unmuts" werden m├╝sse.