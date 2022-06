Asymetrische Kriegsf├╝hrung Putins zweite Front Eine Kolumne von Gerhard Sp├Ârl 06.06.2022 - 15:23 Uhr Lesedauer: 4 Min. Ukrainische Soldaten vor einer brennenden Lagerhalle f├╝r Getreide: Die Ukraine wirft Russland vor, gezielt die Weizenproduktion des Landes lahmlegen zu wollen. (Quelle: Serhii Nuzhnenko/Reuters-bilder)

Wladimir Putin f├╝hrt seinen Krieg auch in Afrika. Dort droht Hunger, weil Russland keinen Weizen exportieren will und die Ukraine daran hindert. In der Ukraine zeichnet sich eine Sommeroffensive ab. Erfolgreich?

Die Milita╠łrregierung im Tschad, einem Staat in Zentralafrika, hat den Notstand ausgerufen. Die UN scha╠łtzt, dass dort 5,5 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Der Pra╠łsident des Senegal, Macky Sall, flog nach Sotschi, um Wladimir Putin zu bitten, er mo╠łge doch die in vielen La╠łndern Afrikas dringend beno╠łtigten Weizenlieferungen freigeben. Der russische Pra╠łsident tat so, als seien ihm die Ha╠łnde gebunden. Vom Westen, versteht sich.

Der Hunger in Afrika ist die zweite Front, an der Putin leichter Erfolge erzielt als im Donbass. Er argumentiert, dass die russischen Frachtschiffe nicht ausfahren ko╠łnnten, weil sie vom Westen unter Sanktionen gestellt sind. Das stimmt zwar nicht, kommt aber gut an, weil die ehemaligen Kolonialstaaten England und Frankreich in Afrika nicht zufa╠łllig unter dem Verdacht stehen, stets ihren selbstsu╠łchtigen Interessen zu folgen. In Wirklichkeit du╠łrfen die russischen Frachtschiffe keine Ha╠łfen der Europa╠łischen Union anlaufen, was aber bei gutem Willen kein gro╠ł├čeres Problem wa╠łre.

"Politik in Mafia-Manier"

Russland ist der zweitgro╠ł├čte Getreideproduzent weltweit. Die Ukraine ist auch ein wichtiger Exporteur und wu╠łrde gerne liefern wie eh und je. Kann sie aber nicht. Den Hafen von Odessa blockiert die russische Marine. Kein Schiff, kein Frachter vermag auszulaufen. Weder Getreide noch Sonnenblumeno╠łl (da ist die Ukraine fu╠łhrend) ko╠łnnen verschifft werden. Dafu╠łr sorgt Russland, niemand sonst.