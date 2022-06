Au├čenministerin Baerbock bricht Pakistan-Reise nach positivem Corona-Test ab Von dpa Aktualisiert am 07.06.2022 - 16:42 Uhr Lesedauer: 3 Min. Annalena Baerbock ├Ąu├čert sich bei einer Pressekonferenz nach ihrem Gespr├Ąch mit dem pakistanischen Au├čenminister Bhutto Zardari. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Islamabad (dpa) - Au├čenministerin Annalena Baerbock hat nach einem positiven Corona-Schnelltest ihre viert├Ągige Reise nach Pakistan, Griechenland und die T├╝rkei abgebrochen.

Sie habe beim Mittagessen festgestellt, dass sie nichts mehr schmecke, und einen Corona-Schnelltest gemacht, teilte der Sprecher des Ausw├Ąrtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag wenige Stunden nach Beginn des Besuchsprogrammes in Pakistan mit. Der Test sei positiv gewesen. Baerbock wollte eigentlich an diesem Mittwoch nach Griechenland und von dort aus in die T├╝rkei weiterreisen. Daraus wird nun nichts.

Burger sagte, es habe in Baerbocks Familie am Samstag einen positiven Corona-Fall gegeben. Mit diesem habe sie aber wenig Kontakt gehabt und sich seither konsequent getestet. Auch am Dienstagmorgen sei ein Schnelltest noch negativ ausgefallen. "Alle weiteren Termine werden jetzt abgesagt", sagte der Sprecher. ├ťber das weitere Verfahren f├╝r die R├╝ckreise werde man in den n├Ąchsten Stunden informieren.

Baerbock war am Montagabend in Berlin an Bord eines Airbus der Flugbereitschaft der Luftwaffe gestartet und nach einem Tankstopp auf Zypern am Dienstagmorgen deutscher Zeit in Islamabad eingetroffen.

Baerbock pflanzt mit Amtskollegen Zardari eine Pinie

Zu Beginn ihres Besuches war Baerbock am Vormittag von Pakistans Au├čenminister Bilawal Bhutto Zardari empfangen worden. Vor dem Gespr├Ąch pflanzte sie im Garten des Au├čenministeriums gemeinsam mit Zardari eine Pinie als Zeichen f├╝r den Klimaschutz. Im Fokus des Treffens stand die Lage im Nachbarland Afghanistan. Nach der erneuten Macht├╝bernahme der militant-islamistischen Taliban im Sommer 2021 spielt Pakistan eine zentrale Rolle bei der Ausreise schutzbed├╝rftiger Afghaninnen und Afghanen.