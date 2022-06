"Bundeskanzlerin a. D." Merkel zu Russland-Politik: "Werde mich nicht entschuldigen" Von dpa Aktualisiert am 08.06.2022 - 06:42 Uhr Lesedauer: 4 Min. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht im Berliner Ensemble mit Spiegel-Reporter Alexander Osang. (Quelle: Fabian Sommer/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Die fr├╝here Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Russland-Politik in den 16 Jahren als Regierungschefin vehement verteidigt.

Eine Entschuldigung f├╝r den von vielen als zu nachsichtig gegen├╝ber dem russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin kritisierten Kurs lehnte sie in Berlin in ihrem ersten gro├čen Interview seit dem Ausscheiden aus dem Amt ab. "Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen m├╝sste: Das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen."

Merkel hatte am 8. Dezember ihre Amtsgesch├Ąfte an den SPD-Politiker Olaf Scholz ├╝bergeben und war danach weitgehend abgetaucht. Fast genau ein halbes Jahr sp├Ąter kehrt sie nun auf ├Âffentliche B├╝hnen zur├╝ck. In der vergangenen Woche hielt sie beim Abschied des langj├Ąhrigen DGB-Chefs Reiner Hoffmann vor mehr als 200 G├Ąsten die Laudatio. Am Dienstagabend wurde sie im Berliner Ensemble, dem Brecht-Theater am Bahnhof Friedrichstra├če, vom Journalisten Alexander Osang fast 100 Minuten befragt.

"Heute geht es mir pers├Ânlich sehr gut"

Und? Wie geht es ihr jetzt? Als B├╝rgerin Angela Merkel? "Heute geht es mir pers├Ânlich sehr gut", sagt die 67-J├Ąhrige, die die letzten Monate mit Spazierg├Ąngen an der Ostsee, mit dem Lesen und H├Âren von B├╝chern und mit Urlaub in Italien verbracht hat.

H├Ârt sich gut an, w├Ąre da nicht das, was Merkel "Z├Ąsur" und andere "Zeitenwende" nennen. "Ich bleibe nat├╝rlich auch ein politischer Mensch und deshalb bin ich in diesen Tagen so wie viele, viele andere auch manchmal bedr├╝ckt." Gemeint ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin angezettelt hat. Die deutsche Russland-Politik der letzten zwei Jahrzehnte, die Merkel ma├čgeblich bestimmt hat, liegt in Scherben.