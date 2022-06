Berlin (dpa) - Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel f├╝r die Rechtfertigung ihrer Russland-Politik in 16 Jahren Regierungsverantwortung scharf kritisiert.

Leider sei im ersten Interview seit dem Regierungswechsel vor einem halben Jahr "kein Hauch Selbstkritik" zu sp├╝ren gewesen, sagte Melnyk am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Die ├äu├čerungen der Ex-Kanzlerin ├╝ber die Unfehlbarkeit ihres Russland-Kurses und ihres viel zu nachsichtigen Umgangs mit Diktator Putin sind befremdlich."

Merkel hatte am Dienstagabend im Gespr├Ąch mit dem Journalisten Alexander Osang im Berliner Ensemble ihren Russland-Kurs gegen die harsche Kritik der letzten Monate verteidigt. "Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen m├╝sste, das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen", sagte sie.

Melnyk hielt ihr entgegen, wie es denn sein k├Ânne, dass Russland "den blutigsten Krieg in Europa seit 1945" habe starten k├Ânnen, wenn die deutsche Russland-Politik in den letzten Jahrzehnten "so toll war". Putin sei geradezu hofiert worden, und Berlin sei dem Kremlchef immer entgegengekommen. Die jetzigen ├äu├čerungen Merkels seien "sehr bedauerlich", sagte der Botschafter. "Denn ohne eine ehrliche vollumfassende Aufarbeitung der Russland-Politik Deutschlands ist es gar nicht m├Âglich, richtige Schl├╝sse f├╝r das k├╝nftige Verh├Ąltnis zu Moskau ziehen und seine Aggression zu stoppen."