Stegemann: "Befristete Ausnahmeregelung nötig"

CDU-Mann Stegemann sagte t-online dazu, er könne die Bedenken des Verkehrsministeriums zwar ein StĂŒck weit verstehen, "aber wir brauchen jetzt Lösungen". Angesichts der SchĂ€rfe der Krise halte er eine befristete Ausnahmeregelung fĂŒr nötig. "Wir sehen ja nicht nur in Deutschland Inflation und stark steigende Lebensmittelpreise, besonders Staaten in Nordafrika leiden massiv unter der Knappheit, Hungersnöte drohen", sagte Stegemann und fĂŒgte hinzu: "Wenn wir die MĂ€rkte entlasten und den Hunger bekĂ€mpfen wollen, dann sollten wir alle Wege nutzen."

Jetzt wird der Grundstein gelegt

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist unterdessen nicht abzusehen. Dadurch droht sich auch die ErnĂ€hrungssituation zu verschĂ€rfen. Denn in der Ukraine fehlt es an Diesel, Lagerungsmöglichkeiten, Saatgut. Diese MĂ€ngel könnten die ohnehin schon durch den Krieg dezimierten kommenden Ernten weiter reduzieren – und so die ErnĂ€hrungskrise ĂŒber Jahre verschĂ€rfen.