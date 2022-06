Scholz betonte erneut die Dringlichkeit, der Ukraine dabei zu helfen, sich zu verteidigen. "Es ist wichtig, dass wir daraufhin wirken, dass sich viele an den Sanktionen gegen Russland beteiligen", sagte er. Dies sei das einzige Instrument, um Russland entgegenzuwirken.

Scholz fordert Frieden zwischen Kosovo und Serbien

Weiterhin wirkte Scholz daraufhin, dass die in Bosnien-Herzegowina geplanten Wahlen abgehalten wĂŒrden und Serbien und Kosovo ihren Streit beilegen. Andernfalls könne keines der beiden LĂ€nder der EU beitreten. "Es lohnt sich. Die EuropĂ€ische Union wird in Zukunft nur als große demokratische Einheit stark sein und es wĂ€re gut, wenn die westlichen LĂ€nder des Balkans dabei wĂ€ren", sagte Scholz.

Die Regierung in Belgrad erkennt die ehemalige sĂŒdserbische Provinz Kosovo nicht als eigenstĂ€ndigen Staat an und blockiert nach Angaben aus Kosovo alle vorgeschlagenen LösungsansĂ€tze. Auf Nachfrage, was es fĂŒr einen möglichen EU-Beitritt Serbiens bedeute, sollte sich das Land auch weiterhin weigern, den Kosovo als eigenen Staat anzuerkennen, sagte Scholz, er fordere, dass eine Einigung erzielt werde. Beide LĂ€nder mĂŒssten darauf hinwirken.

Kritik von Scholz – schon vor seiner Reise

Schon zuvor hatte Scholz zum Frieden zwischen dem Kosovo und Serbien gemahnt. Zwischen ihnen steht ein seit Jahren ungelöster Konflikt und behindert die EU-Beitrittsperspektiven beider Staaten.

Es sei wichtig, dass der EU-gefĂŒhrte Dialog zwischen den beiden NachbarlĂ€ndern vorankomme, sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti in Pristina. Dabei lobte er auch die klare Haltung des Kosovo zum Krieg in der Ukraine und richtete mahnende Worte an die serbische Regierung, die an ihren engen Verbindungen zu Russland festhĂ€lt. Mehr dazu lesen Sie hier.