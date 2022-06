Habeck hatte angesichts geringerer russischer Gaslieferungen zus├Ątzliche Ma├čnahmen angek├╝ndigt, um Gas einzusparen und die Vorsorge zu erh├Âhen. Mehr dazu lesen Sie hier.

FDP fordert Fracking in Deutschland

Die FDP hingegen spricht sich offen f├╝r eine R├╝cknahme des weitgehenden Verbots von Fracking zur F├Ârderung deutscher Gasreserven aus. "Wie wissenschaftliche Studien zeigen, verursacht Fracking unter modernen Sicherheitsstandards keine relevanten Umweltsch├Ąden", sagte der Parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der FDP, Torsten Herbst, der "Welt am Sonntag".

Wer Fracking-Gas aus den USA importiere, k├Ânne nicht gegen eine sichere Fracking-F├Ârderung in Deutschland sein. "Es sollte daher ernsthaft gepr├╝ft werden, ob eine gr├Â├čere Schiefergasf├Ârderung unter wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten in Deutschland machbar ist", sagte er.

Torsten Herbst: Die FDP will den Einsatz der Fracking-Methode auch in Deutschland ├╝berpr├╝fen. (Quelle: Metodi Popow/imago-images-bilder)

Der energiepolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Kruse, sagte der "Welt am Sonntag", seine Partei unterst├╝tze "die deutliche Ausweitung der heimischen Erdgasf├Ârderung". Alle Optionen m├╝ssten vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Abh├Ąngigkeit von russischen Gasimporten gepr├╝ft werden. "Das Fracking-Verbotsgesetz von 2017 haben wir aus dieser geradlinigen Position heraus inhaltlich stets abgelehnt."

Europa will Fracking-Gas aus den USA importieren

Beim Fracking wird in anderen Erdschichten enthaltenes Erdgas mit Chemikalien und Druck extrahiert. Seit 2017 ist in Deutschland die Ausbeutung von Gasvorkommen in Schiefer- und Kohlefl├Âzschichten verboten, weil dies als Gef├Ąhrdung unter anderem f├╝r das Grundwasser gilt. Auch vor Erdbeben wegen Frackings wird immer wieder gewarnt.

In den USA wird die Methode seit einigen Jahren hingegen intensiv eingesetzt, was zu einem massiven Anstieg der dortigen Gasf├Ârderung gef├╝hrt hat. Besonders im Zuge des Ukraine-Kriegs wollen viele europ├Ąische L├Ąnder nun Gas aus den USA in Form von verschifftem Fl├╝ssiggas anstelle von russischem Gas aus der Pipeline importieren. Auch in den USA wird das Fracking wegen der Umweltrisiken allerdings zunehmend kontrovers diskutiert.

Gespaltene Fachmeinungen

Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG) sprach sich laut "Welt am Sonntag" dennoch daf├╝r aus, Fracking in Deutschland "in Betracht zu ziehen". Deutschland k├Ânne so mittelfristig gar unabh├Ąngig von Erdgasimporten werden.

Claudia Kemfert, Energie- und Klimaexpertin am Deutschen Institut f├╝r Wirtschaftsforschung (DIW) widerspricht den Forderungen. Fracking in Deutschland sei "zu riskant, teuer", au├čerdem "umwelt- und klimasch├Ądlich" schreibt die ├ľkonomin auf Twitter.