Nach G7-Gipfel: Bei dieser Frage weicht Kanzler Olaf Scholz aus

Welche Sicherheitsgarantien versprechen die G7-Staaten konkret der Ukraine ? Diese Frage hatte eine Journalistin auf der Abschlusspressekonferenz des Gipfels in Elmau an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Doch der Kanzler wich der Frage aus.

Ob er genauer erl├Ąutern k├Ânnte, welche Garantien die G7 der Ukraine geben w├╝rden, fragte eine Journalistin der Deutschen Welle. Daraufhin antwortete der Kanzler lediglich mit "ja" und lie├č eine lange Pause. "K├Ânnte ich", schob er anschlie├čend hinterher, woraufhin in Teilen des Publikums Gel├Ąchter zu h├Âren war. Scholz grinste und schob nach einer weiteren Pause ein "das wars" hinterher.

Der Kanzler ist bekannt daf├╝r, sich in zentralen Fragen nicht in die Karten blicken zu lassen. Auch wird ihm bisweilen eine leichte ├ťberheblichkeit im Umgang mit Journalisten nachgesagt. Die Tatsache, dass Scholz auf eine derart bedeutsame Frage ÔÇô sie betraf die Existenz der Ukraine ÔÇô hinweggrinst, w├Ąhrend die ganze Welt auf ihn blickt, d├╝rfte diesen Eindruck verst├Ąrkt haben.

Sicherung der Ukraine vereinbart

Hintergrund der Frage war die gemeinsame Abschlusserkl├Ąrung der sieben Teilnehmerstaaten USA, Kanada , Gro├čbritannien , Frankreich , Deutschland , Italien und Japan nach Ende des des dreit├Ątigen Gipfels. Darin versprachen die Staaten der Ukraine weitreichende Sicherheitsgarantien f├╝r die Zeit auch nach dem Krieg. Man sei bereit, "gemeinsam mit interessierten L├Ąndern und Institutionen und der Ukraine Vereinbarungen ├╝ber nachhaltige Sicherheitsverpflichtungen zu treffen, um der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und k├╝nftige russische Aggressionen abzuwehren", hei├čt es in der Erkl├Ąrung.

Zudem legen die Staats- und Regierungschefs die Entscheidung ├╝ber einen Friedensschluss mit Russland allein in die Hand der Regierung in Kiew. Die Ukraine entscheide ├╝ber eine k├╝nftige Friedensregelung, "die frei von ├Ąu├čerem Druck oder Einfluss ist", so die G7-Erkl├Ąrung.