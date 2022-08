Linke-Landesvorsitzende Melanie Wery-Sims verkündet Parteiaustritt

Neun Monate nach ihrer Wahl zur Landesvorsitzenden der Linken in Rheinland-Pfalz hat Melanie Wery-Sims ihren Austritt aus der Partei erklärt. "Mittlerweile stehe ich nicht mehr hinter einem zu großen Teil unserer Programmatik", erklärte die 38-Jährige am Montag über Twitter . Außerdem gehe es bei der Linken "viel zu viel um innerparteiliche Grabenkämpfe". Zuvor hatte der "Trierische Volksfreund" über den Parteiaustritt berichtet.

"Aktivistisch kann ich so viel mehr erreichen"

Wery-Sims erwähnte die innerparteilichen Diskussionen über Sexismus und sexualisierte Übergriffe in den eigenen Reihen, die Haltung der Partei zu Russland und ihre auf dem Parteitag im Juni gescheiterte Kandidatur als Bundesschatzmeisterin der Linken. Sie wolle weiter politisch tätig bleiben – "aber aktivistisch kann ich so viel mehr erreichen als innerhalb der Partei".

In einem Brief, den die Politikerin auf Twitter teilte, kritisierte sie die Bundespartei in mehreren Punkten scharf. So etwa den Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine: "Ihr glaubt gar nicht, wie unangenehm mir in diesem Rahmen die Aussagen einiger unserer Mandatsträger*innen sind", schrieb Wery-Sims. "Ich kann meinen Namen dafür nicht mehr hergeben."