Breite Front aus Ampel, CDU und Verbänden gegen Rente ab 70

Ein späteres Eintrittsalters ist laut Bericht auch für den Paritätischen Gesamtverband ausgeschlossen. "Die Forderung nach der Rente mit 70 ist nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage", sagte Geschäftsführer Ulrich Schneider. Viele Menschen in anstrengenden Berufen, wie insbesondere auch in der Pflege, würden schon jetzt das Renteneintrittsalter nicht erreichen und Abschläge in Kauf nehmen müssen. "Um die Rente solidarisch und zukunftsfest zu finanzieren, braucht es stattdessen endlich die Einführung einer Bürgerversicherung, in die alle – auch Selbständige, Freiberufler, Politiker und Beamte - einzahlen."