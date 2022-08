FDP verteidigt Entzug von Sonderrechten für Ex-Kanzler Schröder

CSU-Generalsekretär: "Dreist!"

Kritik an der Klage des Altkanzlers kam auch von der CSU. "Gerhard Schröder hat jedes Gespür für Anstand verloren", schrieb CSU-Generalsekretär Martin Huber am Freitag auf Twitter. "Als Putin-Lobbyist vertritt er definitiv keine deutschen Interessen. Dafür will er Sonderrechte auf Kosten des Steuerzahlers? Dreist!"