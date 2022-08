Regierung will Mittel für Katastrophenschutz massiv senken – deutliche Kritik

158 Millionen weniger für das Technische Hilfswerk

Von den geplanten Kürzungen seien unter anderem die Bereiche "Warnung der Bevölkerung", "Aus- und Fortbildung der Katastrophenmanager" und die mobilen Betreuungsmodule für Menschen in Katastrophenfällen betroffen, heißt es in Seifs Pressemitteilung. "Das ist absolut unverständlich", so der Oppositionspolitiker. Bund und Länder müssten zum Schutz der Bevölkerung ausreichend Geld in die Hand nehmen. Krisenprävention und Krisenvorsorge könnten Leben retten und hohe Sachschäden vermeiden.