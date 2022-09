Streit um Entlastungen: Kühnert wirft Söder "politische Spiele" vor

Söder: "Bund sollte sich ehrlich machen"

Aus den Bundesländern kommt Kritik an der Aufteilung der Kosten der von der Ampel vereinbarten Entlastungsmaßnahmen zwischen Bund und Ländern. Einzelne Länder drohen mit Blockaden im Bundesrat .

Söder etwa sieht Deutschland in einer Wirtschaftskrise und fordert eine "finanzpolitisch große Lösung". "Der Bund sollte sich ehrlich machen: Während den Ländern durch die Schuldenbremse die Hände gebunden sind, hantiert der Bundesfinanzminister in Schattenhaushalten mit gigantischen Milliardensummen", hatte der CSU-Chef der "Augsburger Allgemeinen" gesagt.

Was passiert mit der Schuldenbremse?

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angekündigt, an der Schuldenbremse festzuhalten. Am 28. September kommen die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu Beratungen über die Energiekrise zusammen. Die Ampel-Koalition hat ein Entlastungspaket im Umfang von 65 Milliarden Euro beschlossen, an dem sich auch die Länder beteiligen sollen.