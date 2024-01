Die Bundesregierung will schwangere Frauen vor Belästigungen durch Abtreibungsgegnerinnen und -gegner schützen. Diesen droht bei sogenannter Gehsteigbelästigung künftig ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro. Ein entsprechender Gesetzentwurf von Familienministerin Lisa Paus (Grüne) wurde am Mittwoch im Bundeskabinett beschlossen und muss nun im Bundestag beraten werden. Die Ampel-Koalition reagiert damit auf zunehmende Protestaktionen vor Arztpraxen und Beratungsstellen. Solche Belästigungen seien "nicht hinnehmbar", erklärte die Ministerin.

"Schritt für die Selbstbestimmung"

Die Grünen-Politikerin sieht in der Gesetzesänderung eine Stärkung der Rechte von Schwangeren und "einen wichtigen Schritt für die Selbstbestimmung der Frau". Es sei wichtig, dass schwangere Frauen "in diesen so schwierigen Situationen eine gute Beratung bekommen und nicht konfrontiert werden mit Hass und Hetze", hatte Paus dazu am Morgen im ZDF gesagt.