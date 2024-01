AfD spielt ein Versteckspiel

Die Bevölkerung im Saale-Orla-Kreis ist überdurchschnittlich alt und verdient unterdurchschnittlich schlecht – ein gutes Pflaster für die AfD. Schon 2019 holte Thrum im Kreis ein Direktmandat und zog in den Landtag ein. Auch für die Landtagswahl im September wird er parteiintern als Direktkandidat gehandelt. Siegt er aber bereits bei der Stichwahl am Sonntag und wird Landrat, könnte Höcke nach dem Wahlkreis greifen.

Der Thüringer Landeschef nämlich hat ein absurdes Problem: Seine AfD ist inzwischen zu erfolgreich. Sie wird vermutlich so viele Direktmandate gewinnen, dass die Landesliste nicht zum Zug kommt, auf der er auf Platz 1 steht. Höcke braucht also einen fremden Landkreis, der ihn als Direktkandidat sicher in den Landtag bringt – denn im Eichsfeld, wo er lebt, hat er zuletzt deutlich gegen einen CDU-Mann verloren.

Ob Thrum im Saale-Orla-Kreis der Vorstopper für Björn Höcke ist? Thrum zögert, überlegt, weicht dann lächelnd aus: "Das kann ich jetzt nicht bestätigen." Ein hartes Dementi klingt anders.

Gern würde die AfD Thüringen die Planspiele unter der Decke halten, den Höcke-Plan verstecken. In der Partei weiß man genau: Die Partei ist beliebt, Höcke aber vielen dann doch zu radikal. Es könnte schaden, ihn zu früh ins Spiel zu bringen. Erst am Freitagabend, zwei Tage vor der Wahl, will Höcke an einem Bürgerdialog mit Thrum teilnehmen. Zum ersten Mal mischt er sich damit direkt in eine Landratswahl ein.

Die Frage, die an diesem Sonntag über allem schwebt, für Höcke, für Thüringen, für die Bundesrepublik: Wie hält es der Saale-Orla-Kreis mit dem Rechtsextremismus?

"Dann schmeißt ihr alle Schwarzen raus"

Am AfD-Stand in Schleiz hat man keine Berührungsängste. Margit Schütze ist während der Pandemie an Montagen bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik mitgelaufen, die verboten waren und deswegen "Spaziergänge" genannt wurden. Thrum sei regelmäßig dabei gewesen. "Auch Höcke war hier zum Spaziergang", sagt Schütze im Plauderton. "Das war schön."

Den Vorwurf des Rechtsextremismus wischt sie vom Tisch, wie so viele am AfD-Stand. Extrem, das seien doch die anderen. "Wir sind auf dem Weg in eine DDR 2.0." Sie habe Höcke oder Thrum schließlich noch nie mit erhobenem rechten Arm gesehen. Andere am Stand schimpfen: "Nazis, Nazis, alles Nazis – was ein Quatsch."