Die Forderungen nach einem AfD-Verbot werden lauter. Wird die Politik reagieren? Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer erklärt, auf wen es jetzt ankommt – und warum noch gezögert wird.

Nach dem Potsdamer Geheimtreffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern wird in Deutschland intensiv über ein Verbot der AfD diskutiert. Der Rechercheverbund "Correctiv" hatte enthüllt, dass auf dem Treffen Ende November in einer Potsdamer Villa die Vertreibung von Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund besprochen wurde. Auch ein Mitarbeiter von AfD-Chefin Alice Weidel hatte an dem Treffen teilgenommen.

Auch der gesellschaftliche Druck steigt: Am Wochenende demonstrierten Hunderttausende Menschen in zahlreichen Städten gegen den erstarkenden Rechtsextremismus. Immer mehr Experten und Politiker fordern nun, ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Aber wie aussichtsreich ist ein solches Verfahren? Wo liegen die Risiken?

Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer begleitete damals die Verbotsverfahren gegen die NPD. Im Interview mit t-online erklärt der SPD-Politiker, wo die Tücken in einem solchen Verfahren liegen, warum er es trotzdem für den richtigen Weg hält – und was er sich jetzt von den Landesregierungen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erhofft.

t-online: Sollten wir die AfD verbieten, Herr Mäurer?

Ulrich Mäurer: Wir haben gegenwärtig eine sehr emotionale Debatte darüber, ob wir ein Verbotsverfahren gegen die AfD einleiten sollten oder nicht. Ich möchte daran erinnern, dass wir beim letzten Mal, als wir eine rechtsradikale Partei verbieten wollten, ein Debakel erlebten.

Sie meinen das NPD-Verfahren?

Ja, ich gehöre wohl zu den ganz wenigen, die bei beiden NPD-Verfahren beteiligt waren. Beim ersten Verfahren 2001 bis 2003 habe ich dies aus Justizsicht begleitet, das zweite aktiv von 2013 bis 2017 als Innensenator. Beide scheiterten bekanntlich. Deswegen muss man das Für und Wider eines AfD-Verbotsverfahrens sehr sorgfältig abwägen.

Welche Lehren ziehen Sie aus dem damaligen Scheitern für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren?

Manche glauben fälschlicherweise, es handle sich um eine rein politische Frage, ob man die AfD verbieten sollte oder nicht. Doch es ist vor allem auch eine rechtliche Prüfung der Frage, ob diese Partei in Gänze im Bund bestrebt ist, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen und ob sie dazu auch in der Lage wäre.

Aber ist es nicht auch eine politische Frage? Nur die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat kann beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Verbot der AfD stellen.

Das ist richtig, aber die Weichen werden vorher gestellt. Es müssen die rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren geprüft werden. Bei dieser Prüfung sind die vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Maßstäbe erheblich. Alles hängt davon ab, wie belastbar die Beweismittel sind, die unsere Sicherheitsbehörden und Verfassungsschutzämter vorlegen.

Genau an dieser Frage scheiterte das erste NPD-Verfahren.

Es war ein großer Fehler, Beweismittel vorzulegen, die nicht verwertet werden durften. Viele Dokumente wurden damals von V-Leuten in der NPD beschafft, aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts geht das gar nicht. Es ist wie in einem Strafprozess: Es reicht nicht, gute Beweismittel zu haben. Man muss sie auch vor Gericht verwerten dürfen. Die Folge dieser Niederlage war, dass die V-Leute aus den Gremien der NPD erst mal abgezogen wurden, um überhaupt zu einem zweiten Verfahren zu kommen. Viele Beweise, die wir jahrelang gesammelt hatten, landeten in der Tonne.

Und das zweite Verfahren?

Das kann als Blaupause benutzt werden, wie man rechtlich sauber ein solches Verfahren vorbereitet. Das Bundesverfassungsgericht hatte die vorgelegten Beweismittel anerkannt und die NPD als verfassungsfeindlich eingestuft. Überraschend wurde der Antrag trotzdem abgewiesen, mit der Begründung, dass die NPD zu klein und unbedeutend sei. Im Fall der AfD wäre dies aber kein Kriterium, an dem ein Verfahren scheitern könnte.