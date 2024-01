Über 100 Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur fordern Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in einem offenen Brief dazu auf, seine Blockadehaltung bei der Reform des europäischen Sexualstrafrechts aufzugeben. Hintergrund ist ein Entwurf für eine EU-Richtlinie, mit der die Europäische Kommission Frauen besser gegen häusliche und sexualisierte Gewalt schützen möchte. Deutschland und andere Mitgliedsstaaten verweigern diesem bislang die Zustimmung.

Initiiert hat den Brief die Frauchenrechtsaktivistin Kristina Lunz. Zu den Unterzeichnerinnen gehören die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die ehemalige Justiz- und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und die Bremer CDU-Abgeordnete Wiebke Winter. Zuerst hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Durch Buschmanns "Blockade-Haltung steht der Schutz von Millionen von Frauen vor Gewalt in der EU auf dem Spiel", schreiben die Frauen an den Minister.