Aktualisiert am 13.02.2024 - 08:26 Uhr

Aktualisiert am 13.02.2024 - 08:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

So viel würde Deutschland der EU-Austritt kosten

"Wenn eine Reform [der EU] nicht möglich ist, wenn wir daran scheitern sollten, die Eigenständigkeit der europäischen Mitgliedstaaten zu erneuern, dann sollten wir die Bürger abstimmen lassen, so wie Großbritannien es getan hat", sagte Weidel in einem Interview mit der "Financial Times". "Wir könnten einen Volksentscheid über den 'Dexit' machen – einen Austritt Deutschlands aus der EU."