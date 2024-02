Pro

Ja, aktuell haben wir keine faire Sozialpartnerschaft

Die Aufregung ist groß – und war erwartbar. Doch was die Grünen-Bundestagsfraktion da in einem Entwurf fordert, ist nichts anderes als das, was als erklärtes Ziel auch in der europäischen Mindestlohn-Richtlinie steht, die bis zu diesem Herbst umgesetzt sein muss. Diese besagt, dass ein internationales Niveau von 60 Prozent des mittleren Bruttolohns für den Mindestlohn anzustreben sei, also des Medianlohns.

Die Grünen haben recht: Wir brauchen ein besseres Kriterium, an das sich die Mindestlohnkommission in Zukunft halten sollte. Denn die bisherigen Vorgaben sind zu unkonkret und erreichen im Zweifelsfall nicht das vorgegebene Ziel der Mindestlohnkommission: den Schutz von Geringverdienern. Das liegt unter anderem an der schwachen Position, die ihre Vertreter in der Kommission aktuell haben. Von fairer Sozialpartnerschaft kann da keine Rede sein. Denn die minimale Erhöhung von 41 Cent, die die Kommission im vergangenen Jahr beschlossen hat, kam gegen den Willen und unter Protest der Arbeitnehmervertreter zustande – mit der Mehrheit der Arbeitgeber, die sie durch das Votum der Kommissionsvorsitzenden besaßen.

Was hätten die Arbeitnehmervertreter gegen die Minimalerhöhung um 3,4 Prozent tun können? Nichts. Denn anders als bei einer echten Tarifpartnerschaft haben die Arbeitnehmervertreter aktuell keine Möglichkeit, Druck auf Arbeitgeber in der Kommission auszuüben. Sie vertreten zwar sechs Millionen Niedriglöhner, diese verteilen sich aber über alle Branchen hinweg, ein Streik ist nicht möglich.

So müssen nun Mindestlohnempfänger, die vom Kaufkraftverlust aktuell am stärksten betroffen sind, mit der geringsten Erhöhung über alle Einkommensgruppen hinweg über die Runden kommen. Von Schutz kann da keine Rede mehr sein, von Kampf gegen Armut erst recht nicht.

Eine Orientierung am mittleren Einkommen hätte dagegen den Vorteil, dass endlich auch sie von den Steigerungen derjenigen am oberen Einkommensrand profitierten – nur mal so zum Vergleich: Sogar die Beschäftigten mit geringen Löhnen im öffentlichen Dienst erhalten in diesem Jahr 16 Prozent mehr.

Aber auch die Wirtschaft würde davon profitieren: Denn jedes Plus im Portemonnaie von Niedriglöhnern fließt direkt in den Konsum.