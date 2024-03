Mit hochgestelltem Kragen, mystisch in schwarz-weiß à la Parteikollege Christian Lindner inszeniert die FDP ihre Spitzenkandidatin für die Europawahl Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf einem Wahlplakat. Darunter prangen in Großbuchstaben die Worte "Oma Courage".

Die Politikerin hat drei Enkelkinder, daher wohl die Selbstbezeichnung als Oma. Zudem wirft sie der EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Konkurrenzpartei CDU , Ursula von der Leyen , fehlende Courage vor, die Strack-Zimmermann von sich selbst zu behauptet, zu besitzen. "Wir sind aufgerufen, dieses Europa der Freiheit zu sichern", wirbt sie auf der Seite der FDP-Wahlkampagne "Streitbar in Europa". Sie versteht sich als Kämpferin für ein freies, sicheres und demokratisches Europa. "Hast Du einen Opa, dann schick ihn nach Europa" – dieser Spruch gehöre der Vergangenheit an, schreibt Strack-Zimmermann auf X.

Der Ausdruck "Oma Courage" löst bei vielen allerdings noch eine andere Assoziation aus: Da gab es doch dieses Theaterstück "Mutter Courage und ihre Kinder" von Bertolt Brecht, das viele deutsche Schüler einmal lesen mussten. Darin profitiert Brechts Titelheldin als skrupellose Händlerin vom 30-jährigen Krieg und will deshalb nicht, dass er endet. Ihr Verhalten fordert indirekt den Tod ihrer Kinder. Das nimmt "Mutter Courage" für den Profit in Kauf.

Sonneborn: Strack-Zimmermann gehört zurück in die 9. Klasse

Auch zahlreichen X-Usern ist die Verbindung zu dem Theaterstück aufgefallen. Der Spitzenkandidat für die Europawahl des Bündnis Sahra Wagenknecht, Fabio De Masi, schrieb am Dienstag: "Keine Pointe: Die FDP benutzt ausgerechnet Bertolt Brechts 'Mutter Courage' für die 'couragierte' Schutzpatronin von Rheinmetall und Co." Der ehemalige Linken-Abgeordnete spielt dabei auf Lobbyismusvorwürfe gegen Strack-Zimmermann an. Ihr werden unter anderem Verbindungen zu dem Rüstungskonzern Rheinmetall nachgesagt. Sie selbst hatte sich 2022 dagegen gewehrt. "Ich war unbestechlich schon in der Sandkiste", schreibt sie dazu auf ihrer Webseite.