Gefährliche Illusion

Natürlich lebt eine Demokratie nicht allein davon, dass es ein unabhängiges Verfassungsgericht gibt, sondern dass sich Menschen aktiv für sie einsetzen – in Vereinen, in Parteien, in Initiativen und indem sie wählen gehen. Die Weimarer Republik ist nicht an ihrer schwachen Verfassung gescheitert, sondern am mangelnden Zuspruch in der Bevölkerung und daran, dass die Polarisierung den Verfassungsfeinden den Boden bereitet hat, die sich über alle Regelungen hinweggesetzt haben. Wer angesichts der bisherigen und drohenden Wahlerfolge radikaler Parteien in Deutschland keine Notwendigkeit für die Stärkung der Institution sieht, in die die Bürgerinnen und Bürger das größte Vertrauen haben, gibt sich einer gefährlichen Illusion hin.