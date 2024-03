Putin macht mit Weizenexporten große Gewinne – auch durch den Handel in der EU. Die Union will das ändern: Sie fordert ein Importverbot und harte EU-Sanktionen.

Die Unionsfraktion im Bundestag fordert, den Import russischer Agrargüter nach Deutschland und in die EU zu verbieten. "Mit der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse – vor allem Weizen – verdient Russland gutes Geld, mit dem es seine Kriegswirtschaft finanziert", sagte Albert Stegemann, agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, zu t-online. "Deutschland und die EU sollten das sofort unterbinden." Ein entsprechender Antrag der Unionsfraktion für den Bundestag werde gerade von den Agrarpolitikern vorbereitet.

Die Europäische Union habe bereits 13 Sanktionspakete mit vielfältigen Handelsbeschränkungen gegen Russland verhängt, russische Agrargüter aber fielen nicht darunter. "Dabei ist Russland inzwischen mit rund 15 Prozent der weltweiten Weizenexporte eine Agrarsupermacht", so Stegemann. Nichts überlasse der Kreml dabei dem Zufall: Der Handel mit Getreide werde streng reguliert, als Druckmittel und Waffe zugleich eingesetzt. "Der Export bringt Devisen – Devisen, mit denen Russland die Produktion neuer Panzer und Raketen finanziert."

Putins Strategie habe erheblichen Erfolg, warnt Stegemann: Die russischen Weizenimporte in die EU hätten sich nach ersten Schätzungen 2023/2024 im Vergleich zur Vorsaison auf rund 700.000 Tonnen verdoppelt. "Die Exporte aller russischen Agrargüter zusammen in die EU spülen mehrere Milliarden Euro in Putins Kriegskasse."