Die politischen Verhältnisse vor der Landtagswahl in Thüringen sind kompliziert. Ministerpräsident Ramelow macht nun einen ungewöhnlichen Vorschlag.

Eine Koalition aus Linke, CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wäre aus Sicht von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zumindest denkbar im Freistaat. Jüngste Umfragen hätten gezeigt, dass eine solche mögliche Regierungskoalition auf 51 bis 52 Prozent komme, sagte der Linke-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Es gäbe derzeit also eine klare und handlungsfähige Mehrheit gegen die AfD." Am 1. September ist in Thüringen Landtagswahl.