Gut fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen haben die beiden Spitzenkandidaten von CDU und AfD, Mario Voigt und Björn Höcke, im TV über die Themen Europa und Zuwanderung gestritten. Bei der Linken, die mit Bodo Ramelow den derzeitigen Ministerpräsidenten von Thüringen stellt, stieß die Sendung auf scharfe Kritik: "So eine braun-schwarze Freakshow hat Thüringen nicht verdient, und es ist ein Fehler der Unionsführung aus Berlin, dies nicht im Vorfeld unterbunden zu haben", sagte Parteichef Martin Schirdewan am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur dpa. Die Veranstaltung sei im Ganzen unwürdig und den realen Problemen der Menschen in Thüringen nicht angemessen gewesen.