Die Diskussion um neue Schulden ruft Verstimmungen in der Ampel hervor. Die SPD will welche aufnehmen – FDP-Fraktionsvize Meyer erteilt dem eine knallharte Absage.

Zuletzt wirkte es, als kehre in der Ampelkoalition etwas Ruhe ein. Mit Einigungen bei umstrittenen Gesetzen wie jenem zur Bezahlkarte für Flüchtlinge oder zum Klimaschutz zeigten SPD , Grüne und FDP : Es geht auch geräuscharm, wir können auch mit- und nicht nur gegeneinander. Jetzt allerdings droht neuer Ärger.

Auslöser, mal wieder: die Diskussion um die Schuldenbremse und die Aufnahme neuer Staatskredite. In einem Papier haben mehrere prominente SPD-Abgeordnete ein neues Sondervermögen für die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit gefordert. Es ist ein Vorstoß, hinter dem mehr als ein Drittel der SPD-Fraktion stehen dürfte – und der scharfe Kritik aus der FDP provoziert.

Besonders verärgert ist FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer, zuständig für Haushaltspolitik. "Stetiges Wiederholen macht die Debattenbeiträge der SPD nicht gehaltvoller und ändert nichts an der Regierungspolitik der Koalition", sagte er am Donnerstag t-online. Weder im Bundesrat noch im Bundestag gebe es eine Mehrheit für eine Änderung der Schuldenbremse. "SPD und immer mehr CDU-Meinungsführer führen eine Scheindebatte, die nur vom mangelnden Sparwillen ablenken soll."

"Wir erwarten, dass die Minister ihren Beschluss einhalten"

Meyer spielt damit darauf an, dass sich zuletzt immer öfter führende CDU-Politiker aus den Ländern in Sachen Schuldenbremse von ihrem Parteichef Friedrich Merz distanziert hatten. Der sagt: Mit der Union werde es keine Änderung an der Schuldenbremse geben. Jüngst hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gar angekündigt, über den Bundesrat eine Lockerung der Schuldenregeln anzustoßen. Darüber hatte sich auch schon FDP-Fraktionschef Christian Dürr echauffiert. (Mehr dazu lesen Sie hier.)