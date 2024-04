Die FDP will die "Wirtschaftswende" einläuten. Doch bei der Vorstellung des entsprechenden Papiers am Montag wurde deutlich: Es handelt sich um einen Alleingang der Liberalen, der Rest der Ampelkoalition zieht nicht am gleichen Strang. Mehr dazu lesen Sie hier.

Diese Situation scheint die Union nutzen zu wollen. Wie die "Bild" berichtet, wollen CDU und CSU einen eigenen Antrag am Freitag in den Bundestag einbringen. Dieser soll demnach mindestens fünf der zwölf Punkte aus dem FDP-Papier enthalten. So werden etwa in beiden Papieren härtere Sanktionen beim Bürgergeld, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und steuerliche Vorteile bei Überstunden gefordert.