Die Unionsfraktion im Bundestag drängt das Bundeswirtschaftsministerium zur Herausgabe von Akten rund um den Atomausstieg . Das Magazin "Cicero" habe offenbar zwei dicke Aktenordner, der Bundestag aber nur "20 dürre Seiten", sagte der klima- und energiepolitische Sprecher der Fraktion, Andreas Jung (CDU), am Dienstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Diese krasse Transparenzlücke muss Robert Habeck noch heute schließen."

Hintergrund ist ein Bericht von "Cicero" um die Entscheidungsfindung innerhalb des grün geführten Ministerium für Wirtschaft und Umwelt vor dem deutschen Atomausstieg. Beide Ministerien weisen die Darstellung zurück, interne Bedenken gegen den damals noch für den folgenden Jahreswechsel geplanten Atomausstieg seien unterdrückt worden sein. Das Magazin hatte sich Akteneinsicht vor Gericht erstritten. Wirtschaftsminister Habeck hatte am Freitag in einer Anhörung die Übermittlung der Unterlagen auch an den Bundestag zugesagt.