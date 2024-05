Es ist nicht so, dass die klügeren Fachleute aus SPD und FDP so tun, als sei die Kindergrundsicherung eine einfache Übung. Es ist eher so, dass einige von ihnen zum Schluss gekommen sind: So, wie es im Entwurf von Lisa Paus steht, funktioniert es nur mit deutlich mehr Personal. Wenn es denn überhaupt auf eine Weise funktioniert, die irgendjemandem irgendetwas bringt. Und die nicht alles noch komplizierter macht.