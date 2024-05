Der französische Rassemblement National (RN) bricht mit der AfD: Nach der EU-Wahl werden die französischen nicht mehr mit den deutschen Rechten in der Fraktion "Identität und Demokratie" (ID) zusammenarbeiten. "Wir werden in der nächsten Amtszeit nicht mehr mit ihnen zusammensitzen", kündigte Alexandre Loubet, Wahlkampfleiter des EU-Spitzenkandidaten und RN-Parteichef Jordan Bardella an, wie das französische Medium "Libération" berichtet.