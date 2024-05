Die Frage einer Umsetzung eines möglichen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in Deutschland eine scharfe Debatte ausgelöst. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte am Mittwoch, dass die Bundesregierung nicht wie von Israel gefordert ausschließt, dass ein Haftbefehl in Deutschland auf keinen Fall vollstreckt würde. Er sprach gegenüber der "Bild" von einem "Skandal".