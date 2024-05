So oder so, bei den Chefgesprächen im Kanzleramt könnte es hitzig zugehen. Bislang hat sich keiner der fünf betroffenen Minister zum Einlenken bereit gezeigt, im Gegenteil:

Verteidigungsminister Pistorius etwa hatte unlängst an verschiedenen Stellen noch einmal mehr Geld für sich und sein Ressort gefordert. ( Mehr dazu lesen Sie hier .) Olaf Scholz wiederum hatte im Interview mit dem "Stern" Finanzminister Lindner den Rücken gestärkt und erklärt: "Jetzt ist erst mal Schwitzen angesagt."

Bis Anfang Juli soll der Haushalt stehen

Viel Zeit dafür bleibt nicht mehr. Der Haushalt für das kommende Jahr muss, so haben es Scholz und Lindner immer wieder erklärt, bis zur Kabinettssitzung am 3. Juli stehen. Dann, kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause, soll der Entwurf wie gewohnt an den Bundestag übermittelt werden. Die Haushaltspolitiker der Fraktionen bekommen damit Zeit, sich dem Zahlenwerk bis September zu widmen, wenn die eigentlichen Beratungen im Parlament beginnen.