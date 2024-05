Bislang hat der SPD-Politiker lediglich eine Wahl zum Oberbürgermeister in Osnabrück gewonnen und war Landesinnenminister in Niedersachsen. Auf der bundespolitischen Bühne ist er noch ganz frisch. Auch seine Bewerbung um den SPD-Vorsitz 2019 scheiterte. Scholz betont dagegen oft und gerne seine langjährige Erfahrung – als Arbeitsminister, Bürgermeister von Hamburg , dann als Finanzminister und Vizekanzler.

Ganz kalt lässt Pistorius' Beliebtheit den Kanzler dennoch nicht. Das Verhältnis der beiden soll angespannt sein. Der Verteidigungsminister hat sich bereits mehrfach von der Linie des Kanzlers, aber auch von der seiner Partei insgesamt distanziert. Scholz scheint auf der anderen Seite fast etwas Freude daran zu haben, Pistorius' Vorstöße abzuschmettern. Nach dem Motto: Du willst dich mit unabgestimmten Vorschlägen beliebt machen? So nicht, Freundchen.

Die Gefahr des Ankündigungsministers

Dabei scheinen Scholz' Angriffe auf einen wunden Punkt zu zielen, der Pistorius von Anbeginn an angreifbar gemacht hat – und der nun zunehmend zum Problem werden könnte: sein ausgeprägter Ehrgeiz. Dieser Charakterzug, den Parteifreunde aus Pistorius' Umfeld bestätigen, ist für einen Politiker per se nicht schlecht, kann sich aber negativ auswirken, wenn er in nicht gehaltene Versprechen mündet. Pistorius läuft Gefahr, vom Anpackminister zum Ankündigungsminister zu werden, der gut redet und viel verspricht – aber wenig umsetzt.