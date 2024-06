Das genaue Ausmaß ist offen, doch klar ist: Das Hochwasser wird Schäden in Milliardenhöhe hinterlassen. In Berlin ruft deshalb mancher nach einem Aussetzen der Schuldenbremse. Die FDP lehnt das ab.

Zerstörte Häuser, kaputte Autos, ausgelaufene Heizöltanks: Das Jahrhunderthochwasser in Bayern und Baden-Württemberg hat in zahlreichen Städten und Gemeinden schon jetzt extreme Schäden angerichtet. Noch lässt sich das Ausmaß der Katastrophe kaum abschätzen, doch die dramatischen Bilder aus Süddeutschland verheißen nichts Gutes.

Die Wiederaufbauarbeiten dürften sich über Monate hinziehen und in der Summe schnell Milliarden verschlingen. In Berlin diskutiert die Politik darum schon jetzt die Frage: Wer soll das bezahlen? Ist angesichts der schwierigen Haushaltslage überhaupt Geld da für die Opfer der Wassermassen? Und, wenn ja – woher soll es kommen?

Grüne: Schuldenbremse für Hochwasseropfer aussetzen

"Die Klimakrise nimmt keine Rücksicht auf eine handwerklich schlecht gemachte Schuldenbremse", sagte er t-online. "Weiterhin zu wenig in Klimaschutz- und Klimaanpassung zu investieren, wird am Ende noch viel teurer. Eine maßvolle Reform der Schuldenbremse für mehr Investitionen, unter anderem in diesen Bereichen, ist daher dringend überfällig."

Tatsächlich sieht die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form Ausnahmen für Extremwetterereignisse vor. In Artikel 115 des Grundgesetzes, das die Schuldenbremse regelt, heißt es explizit: "Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden."

Wie hoch ist die Schadenssumme?

SPD-Politiker: Bei "Großschadensereignis" Notlage prüfen

Das Wichtigste sei erst mal, den Menschen in den betroffenen Regionen zu signalisieren: "Wir helfen euch", so der Sozialdemokrat. Egal wie hoch die Schäden am Ende seien, der Bund stehe in der Verantwortung, "seinen Teil dazu beizutragen, die Not vor Ort zu lindern." Schwarz sagt aber auch: "Sollte sich herausstellen, dass es sich um ein Großschadensereignis handelt, das nicht über den regulären Haushalt finanziert werden kann, sollten wir auch eine Haushaltsnotlage prüfen."