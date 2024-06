Jugendwahl in Sachsen: AfD fährt deutlichen Sieg ein

Nur wenige Tage vor der Europa- und Kommunalwahl durften Kinder und Jugendliche ihr Kreuzchen bei der U18-Wahl machen. Auffallend: Das Ergebnis in Sachsen weicht deutlich vom bundesweiten Trend ab.

Die AfD hat in Sachsen bei einer simulierten Europa- und Kommunalwahl für Jugendliche am besten abgeschnitten. Rund 26 Prozent der unter 18-Jährigen gaben der Partei dabei ihre Stimme, wie aus den am Montag vom Deutschen Bundesjugendring (DBJR) online veröffentlichten Daten hervorgeht.