Wie hoch sollen Einkommen besteuert werden?

Die Pläne zur Einkommensteuer unterscheiden sich erheblich. Die SPD will 95 Prozent der Steuerzahler entlasten, aber die obersten paar Prozent mit höheren Steuersätzen stärker belasten. Um zu entlasten, sollen die Einkommensgrenzen im Steuertarif angehoben werden. Der Spitzensteuersatz soll für Singles etwa erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 77.021 Euro greifen. Wer darunter liegt, fällt noch in eine günstigere Steuerstufe.

Die FDP geht sogar noch weiter und plant, den Spitzensteuersatz an der aktuellen Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung auszurichten. Wie hoch diese Grenze derzeit ist, lesen Sie hier. Konkret würde der Spitzensteuersatz damit erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 96.600 Euro greifen. Den Grundfreibetrag will die FDP "im Zuge der Bürgergeldreform schrittweise um mindestens 1.000 Euro anheben" und die Berechnung des Einkommensteuertarifs "automatisch an die allgemeine Preisentwicklung anpassen", um die sogenannte kalte Progression zu verhindern. Lesen Sie hier, was sich dahinter verbirgt.