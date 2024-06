Das ist im Fall der AfD durch die Einstufung der Verfassungsschutzämter als "gesichert rechtsextremistisch" in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bzw. als "rechtsextremer Verdachtsfall" im Bund, legitim. NPD-Leute wurden aus gutem Grund nicht eingeladen. So auch Tommy Frenck, ein bekannter Rechtsextremist, oder Thorsten Heise, ein militanter Neonazi, nicht. Rechtsextreme Stimmen wie Björn Höcke braucht man vielleicht für Quoten, aber nicht im Sinne der Demokratie.

Maximilian Kreter ist Forscher am Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Er forscht zu politisch motivierter Gewalt und Rechtsextremismus.

In diesem Jahr stehen viele Wahlen an, etwa in Thüringen, aber auch die Europawahl. Kommt es deswegen so geballt zu diesen Angriffen? Und können wir hoffen, dass es danach aufhört?