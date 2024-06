Aktualisiert am 06.06.2024 - 09:31 Uhr

Scholz will Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Innere Sicherheit, Abschiebungen und Ukraine: Das sind die Themen, die Scholz in seiner Regierungserklärung angesprochen hat. Verfolgen Sie die Aussprache hier live.

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Der SPD-Politiker sprach die innere Sicherheitslage, die Debatte zur Abschiebung von Straftätern sowie die Erlaubnis an die Ukraine, Ziele in Russland mit deutschen Waffen anzugreifen, an.