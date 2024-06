Wie das Justizministerium in Baden-Württemberg dem SWR bestätigte, werden zurzeit 41 afghanische und vier syrische Staatsangehörige als "gefährliche Ausländer" eingestuft, die dringend abgeschoben werden müssten. Es sei richtig, dass die Ampel-Bundesregierung umdenke, sagt Baden-Württembergs Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU). "Aber verflixt nochmal, musste erst ein Polizeibeamter sterben, bevor wir in der Lage sind, eine solche Entschlossenheit zu zeigen?", so Gentges am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg".