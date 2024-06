Um die dann den einzelnen Ausgabenposten zuzuführen, könnte es absehbar einen Nachtragshaushalt geben, über den am Donnerstag zunächst die "Bild"-Zeitung berichtet hatte. Aber: Anders, als es die Zeitung darstellte, ergeben sich damit nach t-online-Informationen zunächst keine Spielräume fürs nächste Jahr und den Haushalt 2025 – im Gegenteil. Denn die 11 Milliarden Euro Zusatz-Schulden reichen schon nicht aus, um die Mehrbedarfe im Jahr 2024 zu decken.

Fallen im laufenden Jahr höhere Staatsausgaben an als ursprünglich gedacht, kann die Regierung einen Nachtragshaushalt aufstellen und sich so vom Parlament zusätzliches Geld genehmigen lassen. Alternativ kann der Finanzminister auch eine Haushaltssperre verhängen, um mit dem gesetzten Budgetrahmen auszukommen. In diesem Fall müsste das Finanzministerium alle größere Investitionen der Minister einzeln freigeben. Ausgaben, die auf einem gesetzlichen Anspruch fußen (z. B. Arbeitslosengeld) würden davon unbehelligt weiter gezahlt.

Heißt also: Will – oder kann – die Regierung die Schuldenbremse nicht gänzlich aussetzen, indem sie eine Notlage erklärt, muss die Ampel trotz der Extra-Schulden im laufenden Jahr wohl noch sparen.

Neben der Option Nachtragshaushalt spricht mancher in Berlin auch deshalb schon von einer "Haushaltssperre". In dem Fall müssten sich die Ministerien all ihre Ausgaben vom Finanzminister absegnen lassen, ein sehr unangenehmer Weg. Alternativ hofft deshalb mancher darauf, dass zum Ende des Jahres noch Geld übrig ist, etwa aus Fördertöpfen, die nicht komplett geleert worden sind, was das Sparvolumen verringerte.

2025: Größeres Milliardenloch – und viel Zoff um Einsparungen

Von den Finanzproblemen 2024 unberührt ist derweil der Haushalt 2025, über den Scholz, Habeck und Linder primär beraten. Bei ihm handelt es sich um eine komplett andere Baustelle – die zu bearbeiten aber noch einmal schwerer ist. Denn die Summe, die der Bund einsparen muss, ist nächstes Jahr wohl noch einmal deutlich größer.

Ihre genaue Höhe steht dem Vernehmen nach noch nicht fest, die exakte Summe kennt demnach nur das Finanzministerium. Je nachdem, von wem sie stammen, fallen Näherungsversuche deshalb sehr unterschiedlich aus. Während man in der FDP die Lücke als eher klein und damit beherrschbar darstellt, bemühen sich SPD und Grüne darum, sie möglichst groß zu rechnen – um so ein Aussetzen der Schuldenbremse zu rechtfertigen, wogegen sich die Liberalen sträuben.

Grob gesagt geht die Rechnung so: Die mittelfristige Finanzplanung, die das Kabinett im vergangenen Sommer gemeinsam verabschiedet hat, sieht für 2025 ein Gesamtbudget in Höhe von 451,8 Milliarden Euro vor. Verglichen mit dem Etat des laufenden Jahres (476,8 Milliarden) darf der Bund nächstes Jahr also 25 Milliarden Euro weniger ausgeben als 2024.

Finanzminister Lindner hat darum in Absprache mit Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck den einzelnen Ministerien konkrete Sparansagen gemacht. Würden sich alle Minister an diese Vorgaben halten, gäbe es also an dieser Stelle kein Problem.

Mehrere Minister geben sich sparresistent

Doch das ist nicht der Fall. Boris Pistorius (SPD, Verteidigung), Svenja Schulze (SPD, Entwicklungshilfe), Hubertus Heil (SPD, Arbeit und Soziales), Nancy Faeser (SPD, Inneres) und Annalena Baerbock (Grüne, Auswärtiges Amt) sollen Anfang Mai deutlich höhere Etatansätze angemeldet haben. Zusammengerechnet soll der von ihnen geforderte Bedarf Lindners Budgetvorgaben um rund 20 Milliarden Euro übersteigen.