Die SPD leckt nach dem historischen Debakel bei der Europawahl ihre Wunden. Kritik am Kanzler wagen die Wenigsten, der Burgfrieden hält – aber wie lange noch?

Bei den Sozialdemokraten herrscht nach dem historisch schlechten Europawahlergebnis offenbar Alarmstimmung. Der Generalsekretär soll stänkern, der Fraktionschef hat alle Hände voll damit zu tun, den Unmut seiner Parteigenossen zu dämpfen, und das oberste Führungsgremium kommt zur Sondersitzung zusammen, um darüber zu beraten, wie es nun weitergeht. Zuversicht sieht irgendwie anders aus. Was derzeit aus der SPD dringt, klingt eher nach Krisenmodus.

Die "Bild"-Zeitung berichtet nun, dass es hinter den Kulissen ordentlich krachen soll. Besonders ein Spitzenfunktionär lasse demnach seinem Frust freien Lauf. So soll Generalsekretär Kevin Kühnert offenbar angesichts der Zerstrittenheit der Regierung kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. "So vernichtend wie Kevin gerade über die Ampel redet, hat er nicht mal über die von ihm so verhasste Große Koalition gesprochen", zitiert "Bild" einen anonymen Genossen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gewährt unterdessen ganz öffentlich einen Einblick in das Innenleben der Partei nach dem heftigen Denkzettel bei der Europawahl. Mützenich berichtete von einer lebhaften Fraktionssitzung, in der es mehr als 40 Wortmeldungen gegeben habe. Dabei hätten die Abgeordneten auch ihre "Sorgen zum Ausdruck gebracht, was das Bild der Koalition in der Öffentlichkeit angeht", so der Fraktionschef im Gespräch mit der "Rheinischen Post". "Und sie haben ihrem Wunsch Nachdruck verliehen, dass der Kanzler sichtbarer werden muss mit seinen Überzeugungen, auch in der Regierung".

Offenbar gibt es in der SPD durchaus Enttäuschung über den bisherigen Regierungsstil von Olaf Scholz. Noch hält der Burgfrieden. Offene Kritik aus den eigenen Reihen kommt eher spärlich. Der ehemalige Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Martin Schulz wagte sich nun vor. Er macht Scholz für das schlechte Abschneiden seiner Partei bei den Europawahlen mitverantwortlich. "Solche Wahlen in der Mitte der Amtszeit eines Kanzlers sind Denkzettel-Wahlen. Die Innenpolitik überlagert die Europapolitik", sagte Schulz dem "Tagesspiegel".

Knackpunkt Haushalt: Sorgt der Kanzler für einen Durchbruch?

In der Innenpolitik stehen für die Koalition harte Haushaltsverhandlungen an. Es geht für die SPD darum, ihr Profil als Kanzlerpartei im Wettbewerb mit Grünen und FDP zu schärfen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht dabei seine Partei offenbar in keiner guten Position. Demnach sei der Generalsekretär auch nicht davon überzeugt, dass sich SPD, Grüne und FDP im Haushaltsstreit einigen.

Nicht nur bei Themen wie Migration, innere Sicherheit oder Haushaltsstreit wird das Auftreten des Regierungschefs als unzureichend empfunden, auch in Sachen Ukraine wünscht sich laut einer ZDF-Umfrage eine knappe Mehrheit der Bürger, dass Scholz deutlicher sage, was er eigentlich will.

In der Nacht zu Freitag meldete die Nachrichtenagentur dpa, dass es in der Regierung erneut Streit über die Ukrainepolitik gebe. Zankapfel sei dieses Mal die Positionierung zu den geplanten neuen Russland-Sanktion der EU. Demnach sieht das Auswärtige Amt die Vorbehalte des Kanzleramts gegen das Sanktionspaket mittlerweile als problematisch und imageschädigend an. Annalena Baerbock hadert wohl mit Scholz' Weigerung, in Sachen Sanktionen durchzugreifen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten laut einer Umfrage des ZDF 72 Prozent der Bürger Scholz mangelhafte Kommunikation attestiert. Sie bemängelten, der Kanzler gebe häufiger als andere Politiker keine konkreten Antworten auf drängende Probleme. Diese Wahrnehmung korreliert mit dem Eindruck fehlender Durchsetzungsfähigkeit. 73 Prozent der Bürger bescheinigten Scholz, er setze sich zu wenig durch.