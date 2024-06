So unbeliebt wie noch nie: Die Parteien der Ampelkoalition müssen laut einer neuen Umfrage von Insa einen Dämpfer einstecken. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen SPD, FDP und Grüne zusammen nur noch auf 31 Prozent, berichtete "Bild" am Dienstag. Damit lägen sie gleichauf mit der Union, die ihr Ergebnis in der Umfrage im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt verbessern konnte.