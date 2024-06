Innenministerin Faeser bezeichnet die Grenzkontrollen zur EM als vollen Erfolg. Doch wie sieht die Situation vor Ort aus? Am polnischen Grenzposten kämpfen die Polizisten mit gleich zwei Herausforderungen.

Sie wissen genau, worauf sie achten müssen. Jetzt zum Beispiel. Ein grauer Kombi fährt auf die Grenzpolizisten zu. Der Mann am Steuer trägt Schwarz, eine Glatze und Tattoos. Zwei Männer, muskelbepackt, sitzen auf der Rückbank, einer auf dem Beifahrersitz. Auf der Hutablage liegt ein polnisches Trikot. Einer der Grenzbeamten hebt die Kelle: rechts ranfahren, Kontrolle.

Dienstagmorgen, die Autobahn 15 bei Klein Bademeusel hinter Forst in der brandenburgischen Lausitz. Auf der anderen Seite der Neiße liegt Polen. Schon seit dem vergangenen Oktober finden hier wieder Grenzkontrollen statt. Damals ließ Innenministerin Nancy Faeser (SPD) die temporären Grenzposten einrichten, um gegen Schleusernetzwerke vorzugehen.

Fußballfans werden grundsätzlich kontrolliert

Jetzt, während der Fußball-Europameisterschaft, wurden diese nochmals verstärkt. Insgesamt 22.000 Bundespolizisten sind bundesweit pro Tag im Einsatz, auch an den Grenzen. Sie sollen Hooligans, aber auch mögliche Terroristen vom Land und den Stadien fernhalten. Wie genau diese sich verteilen, will die Polizei "aus einsatztaktischen Gründen" nicht verraten.

Die Sicherheit des Fußballturniers hat oberste Priorität. Für die Grenzbeamten an der A15 bedeutet das ein Vielfaches an Kontrollen. Nicht mehr nur potenzielle Schleuser werden herausgewinkt, auch jedes Fahrzeug, das einen Hinweis auf Fußballfans erkennen lässt.

Der graue Kombi rollt nun auf die Fläche neben der verengten Fahrbahn. Dort ist ein großes weißes Zelt aufgebaut, von beiden Seiten offen. Frank Malack und Matthias Grund winken den Kombi heran. Es ist warm an diesem Morgen, Hauptkommissar Grund, 38, und Erster Hauptkommissar Malack, 46, tragen Sonnenbrillen und dunkelblaue T-Shirts unter ihren schutz- und stichsicheren Westen. Beide sind seit mehreren Jahren an der Grenze aktiv.

"Guten Tag, die Bundespolizei! Ausweis und Führerschein bitte!", sagt Grund zu dem glatzköpfigen Fahrer. Der versteht kein Deutsch. Englisch geht besser, der Mann lächelt die Beamten an, reicht die geforderten Dokumente. "Destination?", fragt Malack. Die vier Polen wollen nach Dortmund, wo später am Tag das Spiel der polnischen Nationalmannschaft gegen Frankreich stattfindet. Malack will die Tickets sehen, der Fahrer zeigt sie ihm. Es stellt sich heraus, dass er mit seinem Sohn und zwei Freunden unterwegs ist. Die Stimmung ist entspannt.

Autodurchsuchung: Trikot sorgt für das meiste Aufsehen

Nur zur Sicherheit will Malack noch in den Kofferraum schauen. Sein Blick fällt auf das Trikot. "Which player? (Welcher Spieler?) Lewandowski?", will er wissen und greift nach dem Shirt. Auf der Rückseite prangt die Nummer Eins mit einem ihm unbekannten Namen – es ist der des Fahrers. Für die Polizisten ist klar: Von dieser Gruppe geht keine Gefahr aus, Malack und Grund lassen sie weiterfahren – und wünschen noch einen schönen Tag.

An diesem Tag ist das Polizeiaufgebot an der Grenze besonders hoch, weil nicht nur Polen am Abend spielt, sondern auch ein Spiel in Berlin stattfindet. Das Olympiastadion ist weniger als zwei Autostunden von der Grenze entfernt. Bei der Schichtübergabe um 8 Uhr morgens tummeln sich deswegen zeitweise mehr als 20 Beamte in dem Zelt.